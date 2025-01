BASKET: GIOVANNI PIASTRA PRESENTA LA PARTITA CONTRO RIETI

Le parole di Giovanni Piastra prima del turno infrasettimanale contro Rieti:

“Rieti fa sicuramente della difesa il suo punto forte, infatti è seconda migliore del campionato. Grande aggressività sulla palla, stunt e la fisicità di Spencer rendono difficile ogni possesso e soprattuto ogni conclusione al ferro; sarà fondamentale riuscire a giocare in transizione e gestire i possessi a metà campo in maniera intelligente, cercando di mantenere un buon flusso condividendo la palla, evitando quindi isolamenti. Offensivamente Monaldi, veterano di questo campionato, ed Harris sono i terminali offensivi sui quali bisognerà prestare massima attenzione soprattutto nelle situazioni in campo aperto e di Pick N roll ; attenti anche alle uscite di Sarto memori soprattutto della partita di andata. Per chiudere sicuramente l’energia di Spencer sotto canestro con i suoi rimbalzi offensivi fà si che questa squadra sia completa in ogni reparto. Affrontiamo la partita a testa alta, convinti che possiamo giocarcela, sapendo che sarò una battaglia dal primo minuto e dovremo essere molto bravi a pareggiare la loro energia e nei momenti di difficoltà, che sicuramente incontreremo, dovremo rimanere concetrati sugli obietti e sui target che ci siamo dati senza farci prendere dall’ansia. Sicuramente la chiave sarà pareggiare l’energia e la fisicità che caratterizzano questa squadra, fin dalla palla a due. Dovremo essere bravi ad approciare la partita come contro Torino, dettando noi i ritmi offensivi e aggredendo la partita difensivamente e non subire la loro aggressività come è successo nel primo quarto della partita di andata. Abbiamo cercato di migliorare e sistemare qualche spaziatura offensiva che potrebbe esserci utile per la partita e provato a sistemare alcune situazione difensive dove siamo un po’ carenti. Sicuramente il fatto di avere qualche rotazione in più ha aiutato nella qualità e nella quantità degli allenamenti. Siamo sulla buona strada, sappiamo che l’obiettivo è ancora lontano ma sono sicuro che venderemo cara la pelle nella partita di domani.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...