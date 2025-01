DOSSO – CHIUSURA PONTE SUL RENO: chiuso dal 29 gennaio 2025 per manutenzione

Il Comune di Terre del Reno informa la cittadinanza che, come già comunicato in precedenza, la chiusura del ponte sul Fiume Reno in Via Verdi, situato in località Dosso, entrerà in vigore a partire dal giorno 29 gennaio 2025. Tale misura si rende necessaria per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione volti a garantire la sicurezza e l’incolumità di veicoli e pedoni.

Si precisa che la chiusura sarà totale e riguarderà l’intero arco delle 24 ore. La viabilità alternativa è stata predisposta e adeguatamente segnalata nelle aree circostanti per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

La gestione dell’intervento e il posizionamento della segnaletica sono a cura del Settore Lavori Pubblici, che provvederà anche all’installazione di transenne con segnalazione luminosa nelle ore notturne per garantire la massima visibilità.

L’accesso alle arginature del fiume Reno sarà consentito esclusivamente al personale autorizzato per le operazioni di manutenzione e sorveglianza.

Resta invariata l’importanza di seguire le indicazioni fornite e di rispettare le normative in vigore, per la sicurezza di tutti. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno comunicati attraverso i consueti canali istituzionali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...