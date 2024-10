CAMPIONESSE DEL MONDO! JU JITSU: Sara Paganini e Giulia Plumitallo del Team Shinsen conquistano il titolo mondiale a Creta

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità



Questa non è solo la storia di due atlete, né semplicemente di una medaglia d’oro: è la

storia di due donne, una madre e una sognatrice, che hanno trasformato sacrificio e

dedizione in un trionfo mondiale.

Sara Paganini, madre e educatrice, ha appena conquistato la medaglia d’oro nella

categoria Duo System Femminile al Campionato del Mondo di Jujitsu a Heraklion, in

Grecia. Questo straordinario risultato riporta Sara e l’Italia sul gradino più alto del podio

mondiale, dopo anni di successi e un ritiro dall’agonismo. Questo ritorno di Sara sui

tatami internazionali, senza il marito e partner di gara storico Michele Vallieri, ha un

valore straordinario.

Accanto a lei sul podio c’è Giulia Plumitallo, sua compagna di gara, che ha lasciato la

Puglia per trasferirsi in Emilia e inseguire il sogno di diventare campionessa, allenandosi

nelle “palestre dei campioni” della Shinsen Academy, con sedi a Poggio Renatico,

Migliarino, Lagosanto e Porto Garibaldi. Determinata a inseguire questo sogno, Giulia ha

trovato lavoro nella comunità e si è integrata nella famiglia sportiva della Shinsen

Academy, contribuendo a questo storico traguardo.

Oltre ad essere atlete eccezionali, Sara e Giulia rappresentano un esempio di resilienza.

Sara, con il suo impegno come madre e lavoratrice, dimostra che con forza e

determinazione è possibile realizzare i propri sogni. Giulia, invece, ha scommesso sul

suo sogno affrontando le sfide di petto. La loro storia è un simbolo per tutte le donne, le

madri e le lavoratrici che ogni giorno si dividono tra famiglia, lavoro e aspirazioni

personali, dimostrando che il successo è alla portata di chi non si arrende.

Il campionato, che ha visto la partecipazione di 67 nazioni e oltre 3.000 atleti, ha

confermato il livello internazionale della competizione. La preparazione di Sara e Giulia

è stata curata presso la Shinsen Academy sotto la guida del tecnico Michele Vallieri, che

ha trasformato l’accademia in un vero centro di eccellenza per il jujitsu.

Questa vittoria rappresenta non solo un risultato sportivo, ma anche un messaggio

potente di empowerment femminile e resilienza, in un momento storico che valorizza

sempre più il contributo delle donne alla società. Sara e Giulia dimostrano che passione,

costanza e sacrificio possono portare a traguardi eccezionali, anche di fronte a sfide

quotidiane.

Sara Paganini, 32 anni, racconta con emozione: “È stata un’avventura intensa in questi 5

mesi, tra lavoro, famiglia, allenamenti e insegnamenti in palestra, alimentazione.

Insomma, follia pura, ma è così che si deve essere per arrivare in alto! Talmente

appassionati, ossessionati e determinati da vivere in tutto e per tutto con la fame per quel

sogno chiamato mondiale. Un grazie speciale a mio marito, Michele Vallieri, che mi ha

sostenuto sempre, e alla mia compagna di viaggio, Giulia Plumitallo.”

