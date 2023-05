Bocciando si impara…alla Bocciofila Centese

di Marco Cevolani

Nei giorni scorsi si è concluso il primo progetto con la Federazione Italiana Bocce (FIB) dal titolo ” Bocciando si impara”. Sono state coinvolte tutte le classi della Scuola Secondaria dell’istituto comprensivo Ferruccio Lamborghini di Renazzo, che prima hanno preso confidenza con questo gioco/sport molto popolare in palestra e, successivamente, si sono incontrate presso la Bocciofila Centese Baltur di Cento su campi veri e con bocce vere. I ragazzi hanno dato vita ad una serie di sfide avvincenti che hanno visto qualificarsi per la finalissima 4 classi che si sono particolarmente distinte: 1A, 2A, 3B e 3D. Alla fine, nel pomeriggio del 25 maggio, l’ha spuntata la classe 3D che si è distinta per costanza e precisione soprattutto al tiro. Al secondo posto, meritatamente, si è classificata la classe 3B mentre subito dietro le classi 1A e 2A. Premi speciali per Angelica della classe 1A come miglior “puntista”, per Rayane della classe 2A come “miglior bocciatore di raffa” e Gabriele della classe 3B come miglior “bocciatore di volo”. Un folto folto pubblico, composto da genitori e amici, hanno applaudito ripetutamente i gesti tecnici degli atleti. La giornata si è conclusa con le premiazioni, presenti Andreoli e Cristofaro della Federazione Italiana Bocce, e con un graditissimo momento conviviale offerto dalla Bocciofila.

