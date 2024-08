CALDARONE (FDI): “IL QUARTIERE ‘CERES’ È STATO ABBANDONATO”

“Alcuni giorni fa, succede che a causa di un guasto idrico viene a mancare l’acqua in tutta la zona della ceres.

Succede che, nessuno dell’amministrazione si è presentato dinnanzi ai residenti per dare spiegazioni, lasciando ben oltre 250 famiglie per 3 lunghissimi giorni completamente senz’acqua, non curandosi del fatto che c’erano anziani e bambini e che le temperature erano incredibilmente alte.

Questa amministrazione non ha prestato soccorso alle famiglie, lasciandoli senza fornitura di acqua, mentre facevano appelli scritti al sindaco che è completamente sparito.

Alcune famiglie sono state aiutate dalla Coop che ha venduto loro dell’acqua ad un prezzo modico, altre hanno fatto arrivare un’autobotte che dovranno pagare a loro spese.

Mi domando come sia possibile che, un’ammistrazione comunale permetta che accadano fatti gravissimi come questi, senza interessarsi o aiutare le persone.

La Ceres, nell’ultimo periodo è protagonista anche del problema incessante dei rifiuti che spesso non vengono raccolti dalla società Clara, nonostante gli aumenti della tariffa che dovremmo subirci per anni, visto che questo sindaco a dicembre ha rinnovato il contratto per 15 anni con la società.

Per non parlare del Parco della Costituzione, frequentato puntualmente da spacciatori e delinquenti, un parco non più a misura di bambini che vede anche protagonisti proprietari di cani che vengono lasciati liberi e che hanno più volte aggredito persone e animali.

Durante l’ultimo Consiglio Comunale, ho chiesto a questa amministrazione di prendere provvedimenti a riguardo e di fare un investimento costruendo all’interno del Parco, un’area sgambamento.

Ho chiesto altresi, che si intervenga per il problema dello spaccio e del bivacco.

La Ceres, è l’ennesima testimonianza di come questa amministrazione non cura i cittadini, ma si presenta al loro cospetto solo sotto elezioni con false promesse per farsi eleggere com’è stato 3 anni fa e come sarà ben presto…

Sindaco, la smetta di sorridere ai giornali facendo finta che va tutto bene, perché la città è morta e non lo meritava.”

