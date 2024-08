Mattia Franceschelli: “TORNANO I TAGLI DEL GOVERNO AGLI ENTI LOCALI”

Dall’esame dell’assestamento di bilancio approvato il 31 luglio emerge un dato macroscopico: il governo non ha prorogato l’esenzione IMU per gli immobili inagibili dal terremoto 2012, provocando un danno al Comune di Cento per 830.000 euro. A questo si aggiungono 150.000 euro di tagli per effetto della ‘spending review ‘. Un doppio colpo alle finanze del comune di Cento, deciso dal governo, a cui l’amministrazione è stata comunque un grado di fare fronte, visto il cospicuo avanzo di amministrazione 2023 che ha permesso anche di destinare importanti risorse in investimenti, tra cui spiccano i 720.000 euro destinati alla manutenzione delle strade, oltre a importantissime risorse nella manutenzione di scuole e immobili comunali. Nonostante i tagli del governo, il Comune di Cento ha fatto la sua parte, adempiendo ai doveri nei confronti della finanza pubblica, garantendo nel contempo la stabilità del bilancio e gli investimenti sul territorio. Continueremo a fare la nostra parte, anche in sede ANCI, per fare sentire la nostra voce per evitare che i Comuni continuino a subire ingiuste penalizzazioni a danno dei cittadini.

Mattia Franceschelli

Capogruppo PD in Consiglio comunale di Cento

