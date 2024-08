Dehors: “semplificazione e decoro per ripensare lo spazio pubblico”, così Matteo Musacci presidente provinciale di Fipe Confcommercio

Dehors: semplificazione e decoro per ripensare lo spazio pubblico. Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi il provvedimento sul riordino delle procedure in materia di dehors per i pubblici esercizi. Entro il 2024 il provvedimento dovrà essere presentato alle Camere per la sua approvazione.

Matteo Musacci presidente provinciale di Fipe Confcommercio Ferrara sottolinea: “Sul nostro territorio, grazie anche alla partnership con l’Amministrazione comunale avevamo già imboccato questa direzione. Le distese – nell’ambito di una più generale progetto di rigenerazione urbana – rappresentano diversi elementi di efficacia: in primis maggiore attrattività per la città nel suo insieme. Inoltre le distese diventano esse stesse presidi di decoro, legalità e sicurezza. C’è stato dunque un preciso passaggio di mentalità: dalla semplice occupazione di uno spazio pubblico alla sua progettazione e valorizzazione in condivisione con le Istituzioni. Voglio sottolineare che ben due ministeri – quello della Cultura e del Made in Italy – si sono impegnati in questo Ddl: è un esempio di collaborazione ed è l’ulteriore prova del pregio delle distese nell’ottica di promozione e tutela delle nostre città” conclude Musacci che ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale della Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio.

