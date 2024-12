CENTESE: MERCATO COL BOTTO E RIAPERTURA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Cento – La Centese Calcio sorprende tutti nel mercato invernale con il ritorno di Matteo Rimondi, talento classe 2003 cresciuto nel vivaio biancazzurro. Dopo le esperienze giovanili con Spal e Cesena, la serie D con Poggibonsi, Roma City Vis Artena , e l ultima allo Zola Predosa interrotta per infortunio, il giovane centrocampista torna a indossare la maglia della sua città, portando entusiasmo, esperienza e voglia di vincere.

L’arrivo di Rimondi non è solo un colpo di mercato, ma un chiaro segnale delle ambizioni della Centese per il girone di ritorno, pronta a lottare per risultati importanti.

Contestualmente, la Centese riapre la campagna abbonamenti con una promozione speciale per i suoi tifosi.

Al costo di cinquanta euro, sarà possibile assistere a tutte le partite di campionato del girone di ritorno. Un’offerta pensata per premiare la passione della comunità e riempire il G&G Stadium di colori biancazzurri.

Ogni informazione relativa all iniziativa e’ contenuta sui canali ufficiali del club Guerciniano.

