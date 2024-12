Nuove case dell’acqua a Terre del Reno

l Comune di Terre del Reno prosegue con decisione nel suo impegno per la sostenibilità ambientale e la promozione di servizi pubblici essenziali. Grazie ai finanziamenti ottenuti da ATERSIR, sono stati realizzati due importanti progetti dedicati all’accesso all’acqua potabile di alta qualità.



Il primo progetto ha consentito l’installazione di 7 erogatori d’acqua presso le scuole, il Municipio e il Centro Civico di San Carlo, per un valore complessivo di €15.594,00, interamente finanziato da ATERSIR.



Il secondo progetto prevede invece l’installazione di 4 Case dell’Acqua, di cui due sono state recentemente installate nei giorni scorsi nelle seguenti località:



Piazza Pertini (Sant’Agostino)

Piazza Matteuzzi (Mirabello)

Le restanti due, previste in Piazza Garibaldi (Dosso) e Piazza Pola (San Carlo), saranno ultimate entro gennaio 2025. Questo intervento, finanziato al 50% da ATERSIR per un importo di €12.500, offrirà ai cittadini l’accesso ad acqua potabile, refrigerata, microfiltrata, naturale e gassata a prezzi contenuti: €0,05 al litro per l’acqua naturale e €0,10 al litro per l’acqua gassata.



Il Sindaco Roberto Lodi ha dichiarato: “L’installazione delle nuove Case dell’Acqua rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità. Questi progetti non solo incentivano il consumo di acqua potabile di qualità, ma contribuiscono concretamente alla riduzione dell’uso della plastica monouso. Continueremo su questa strada per rendere Terre del Reno sempre più sostenibile.”



Anche l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Guizzardi ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “L’installazione delle ultime due Case dell’Acqua in questi giorni è un segnale tangibile dell’impegno dell’Amministrazione per un ambiente più pulito e un servizio più accessibile. Il monitoraggio periodico garantirà la qualità e la sicurezza dell’acqua offerta ai cittadini.”



Le Case dell’Acqua entreranno ufficialmente in funzione dopo l’installazione definitiva, i necessari campionamenti e i controlli di qualità da parte della ditta incaricata Water Set Srl. La data di avvio sarà tempestivamente comunicata attraverso i canali ufficiali del Comune.

