CENTO: FRATELLI D’ITALIA CONTRARIA AL BILANCIO “Accorsi ha aumentato le tasse” – Ne parliamo lunedì 4 in Linea Diretta con Francesca Caldarone

Durante il Consiglio comunale di Cento si è discusso del primo bilancio dell’amministrazione Accorsi.

L’unico voto contrario al bilancio, è arrivato dai consiglieri Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone di Fratelli d’Italia.

Spiega il Capogruppo Caldarone:” La scelta di questa amministrazione di aumentare le tasse dei cittadini centesi, in un momento storico così delicato è inaccettabile, perché andrà a gravare sulle tasche delle famiglie già messe a dura prova dal rincaro bollette.

Non possiamo pensare di chiedere un ulteriore sacrificio a tutte quelle persone che non arrivano a fine mese, a quei padri e a quelle madri che sono costretti a dover far quadrare un bilancio familiare con numerose difficoltà, a quei pensionati che devono ponderare ogni singola spesa e che sono stati dimenticati nella stesura di questo bilancio.

Quando si chiede uno sforzo ai cittadini, deve essere ricompensato con servizi adeguati e con investimenti ad esempio sulle strade, sulla sicurezza e sui servizi, in questo caso così non è.

Spiega il Consigliere e Coordinatore Comunale Guaraldi:” L’aumento dell’IRPEF dal 0.6% al 0.8% è una volontà politica della maggioranza.

Una scelta impopolare fatta nel primo anno di mandato, nella speranza che i cittadini dimentichino questo ingiusto aggravio di tassazione. Inutile fare dietrologia e dare colpe a chi non ha aumentato questa tassazione, la responsabilità è dell’attuale amministrazione. Fratelli d’Italia non può condividere questa decisione che arriva in un momento di crisi, quando le famiglie vedono drasticamente diminuita la loro capacità di spesa.”

