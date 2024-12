CENTO: rintracciato e arrestato dai Carabinieri per non aver adempiuto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

Nella tarda serata di ieri, 27 dicembre 2024, i Carabinieri della Stazione di Cento hanno rintracciato e arrestato un cittadino extracomunitario in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna di sostituzione della misura dell’Obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria con la Custodia Cautelare in Carcere.

L’uomo era stato tratto in arresto dai Carabinieri centesi lo scorso novembre per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale per avere aggredito, presso l’ospedale matildeo, un’infermiera e i militari intervenuti sul posto.

Il 19 dicembre, poi, era stato arrestato anche dai Carabinieri di Castello d’Argile (BO) in relazione ai reati di furto e resistenza a Pubblico Ufficiale, per essersi impossessato di alcuni alcolici in un esercizio commerciale ed aver tentato la fuga opponendo resistenza ai Carabinieri. Per quest’ultimo evento l’Autorità Giudiziaria felsinea ne aveva disposto la presentazione alla Stazione Carabinieri di Cento, al cui obbligo l’uomo ha ottemperato per pochi giorni per poi rendersi irreperibile. Tale violazione è stata quindi puntualmente comunicata dagli stessi Carabinieri di Cento all’Autorità Giudiziaria che ha ritenuto pertanto di applicare la Custodia Cautelare in carcere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...