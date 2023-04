CENTO SI ARRENDE A TREVIGLIO 85-79 AL PALAFACCHETTI

La Tramec Cento apre il ritorno del girone giallo di Serie A2 OldWildWest al PalaFacchetti di Treviglio contro la Gruppo Mascio, si tratta

del terzo incontro stagionale tra le due squadre. All’andata la compagine di coach Finelli si impose per 88-77 alla Milwaukee Dinelli poco

meno di un mese fa.

La tripla di Lombardi inaugura il primo quarto per i padroni di casa mentre la Tramec inizia fatica in attacco e in difesa. Treviglio è llucida

in entrambi i lati del campo con Marini che punisce i biancorossi con una tripla allo scadere. Parziale di 9-0 per Treviglio, Mecacci chiama

il time out. Archie sblocca i suoi con una tripla importante, intanto Lombardi domina e schiacca sulla difesa biancorossa. L’attacco della

Tramec sembra essersi sbloccato, Mussini fa 3/3 ai liberi dopo i diffcili minuti iniziali è 15-10 al 6’. Per Cento rientra in campo Ulaneo,

dopo un periodo fermo per infortunio. il primo quarto termina 21-18 per i padroni di casa.

Mussini, primo marcatore della Benedetto, riporta la squadra di Mecacci in parità. La partita prosegue in equilibrio e a metà quarto

Treviglio è già in bonus falli. La Tramec sembra aver ingranato, Berti fa 2/2 ai liberi e si riemette avanti di 1 ma dura poco perchè Clark

punisce dai 6.75. Cerella ruba palla ma non si concretizza l’attacco di Treviglio. Le squadre vanno negli spogliatoi sul 41-38 per Treviglio.

Al rientro dall’intervallo Treviglio si fa subito trovare pronta con Marini autore di tre punti canestro e fallo, Archie e Berti rispondono e

l’attacco di Mecacci, dopo essere arrivato al -8 recupera le forze e si riporta sul -4 a 7.53’. Cento corsara si rimette avanti con un Archie

oggi molto ispirato ma la tirpla di Cerella cancella il vantaggio biancorosso. Bruttini fa 0/2 ai liberi ma Clark ruba subito palla all’attaco

della Tramec e prende subito fallo, realizzando ½ ai liberi. Kuuba realizza due punti importanti. Finisce 62-63.

Cento inzia bene il quarto, aggressiva in attacco e attenta in difesa, ben presto Treviglio si riporta in parità con la tripla di Marini. Le

squadre sono in ottimo equilibrio durante tutto il corso del quarto, è un continuo rincorrersi a tre minuti dalla conclusione la Tramec è a

+2. Manca un minuto e mezzo e Treviglio è avanti di una lunghezza dopo l’½ ai liberi di Marini. Le ultime azioni premiano Treviglio che

si aggiudica la partita. Al PalaFacchetti vince Treviglio, finisce 85-79.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO – TRAMEC CENTO: 85-79 (Q1 21-18; Q2 41-38; Q3 62-63; Q4 85-79)

Gruppo Mascio Treviglio (All. Alex Finelli): Lombardi 12, Clark 18, Bruttini 2, Vitali 6, Marini 18, Sacchetti 6, Giuri 4, Maspero 0, Marcius 11,

Corona ne,Resmini ne

BENEDETTO XIV CENTO

s.s.d. a r.l.Tramec Cento (All. Matteo Mecacci): Moreno n.e., Mussini 18, Marks 21, Tomassini 3, Baldinotti n.e., Kuuba 2, Archie 17, Ulaneo 0, Berti 8,

Zilli 10

Arbitri: Luccottii, Pecorella, Attard

foto: credit ufficio stampa Tramec

