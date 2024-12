CHIUDE ‘CENTOperCento’: Lo storico periodico è ai titoli di coda e chiude

Nel silenzio e con stile chiude un altro periodico di informazione del nostro territorio che, in questo modo, si impoverisce ulteriormente di quel patrimonio immateriale fondamentale che è la pluralità dell’informazione. Cento per Cento, periodico mensile fondato dal collega Mirco Gallerani è dunque ai ‘titoli di coda’. “Chiudo, si legge nel suo editoriale, con il numero 218 e da gennaio 2025 non sarà più puntualmente nelle edicole come avvenuto ininterrottamente dal novembre 2006”. L’editore si riserva di riproporsi, eventualmente, in occasione di avvenimenti straordinari e di particolare interesse per la collettività con una edizione “straordinaria” ad hoc. L’editore ringrazia “tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi oltre 18 anni, con particolare riferimento agli inserzionisti, la cui pubblicità ha consentito la diffusione gratuita del giornale. Agli inserzionisti il merito di non avere mai cercato di condizionare la linea editoriale, lasciando a CENTOperCento la libertà di muoversi come autentica stampa indipendente”.

Al collega vanno i miei personali ringraziamenti per il coraggio e la determinazione che lo hanno contraddistinto in questa avventura editoriale non sempre facile ne semplice. Un rimpianto invece per la perdita di un’altra voce libera: un lutto, perchè ogni volta che chiude una Testata Giornalistica, per la democrazia è un vero e proprio lutto.





