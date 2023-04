Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento: manifestazione unitaria di sabato 22 aprile alle ore 16.30 al Piazzale della Rocca di Cento

Alla luce di quanto dichiarato martedì scorso 11 aprile dall’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria, in merito alla riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza e poi riportato dal Sindaco di Cento Edoardo Accorsi, durante il presidio da lui organizzato la sera dello stesso giorno, noi Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento siamo a ribadire l’importanza della manifestazione unitaria che abbiamo indetto per sabato 22 aprile alle ore 16.30 al Piazzale della Rocca di Cento.

Ogni singolo cittadino, le istituzioni, le associazioni, i partiti politici, le liste civiche, le parrocchie, i sindacati, le società sportive e di ogni genere, il mondo produttivo e del commercio, enti pubblici e privati, insomma, tutti sono fortemente invitati a partecipare alla manifestazione per lanciare un segnale forte e deciso alla Regione affinché decida di mantenere, anzi, potenzi i servizi ora erogati dal Pronto Soccorso e dall’Ospedale S.S. Annunziata.

Vogliamo sottolineare che non c’è da parte nostra la messa in discussione dell’esigenza di riformare il sistema dei Pronto Soccorso, anche se rimangono le tante perplessità sulle responsabilità politiche e manageriali, regionali e nazionali, che hanno portato a questa situazione, ma in noi vi è la ferma intenzione di evidenziare, a chi è chiamato a livello regionale di prendere le decisioni, che il Pronto Soccorso e l’Ospedale di Cento, per le competenze degli operatori sanitari e soprattutto per la collocazione geografica, sono di una importanza vitale per un territorio vastissimo. E i circa 22mila interventi effettuati dal P.S. nello scorso anno lo testimoniano.

La struttura sanitaria centese serve, appunto, anche tutte le migliaia di cittadini dei comuni limitrofi e oltre: cittadini che non possono, in alcun modo, vedersi di fatto privare di un servizio sanitario d’importanza vitale, dovendosi, nella scellerata eventualità, rivolgere a strutture troppo distanti per garantire l’immediatezza dell’intervento.

Sono, dunque, questi i tempi delle decisioni e sono decisioni politiche quelle che entro l’inizio dell’estate determineranno il mantenimento o la trasformazione in semplice Cau, Centri assistenza e urgenza, del P.S. di Cento e quindi è importantissimo che la popolazione si mostri presente e unita alla Manifestazione di sabato 22 aprile in difesa del Pronto Soccorso e dell’Ospedale S.S. Annunziata.

Cittadini in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...