Una mostra di illustratori internazionali, al FESTIVAL DEL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI di Cento

Con una diretta in streaming dai canali social del Premio letteratura Ragazzi, sono stati annunciati gli esisti del XIX Concorso per Illustratori, presieduto da Ivan Canu, illustratore di fama internazionale.

“Un concorso che ancora una volta conferma la vocazione sempre più internazionale della narrativa illustrata per ragazzi – è il commento di Elena Melloni coordinatrice del Premio. Le case editrici ricercano su tutto il panorama mondiale i migliori illustratori, contribuendo a far crescere, la già alta, qualità artistica e letteraria che i libri per ragazzi devono avere. Siamo molto orgogliosi di proporre una mostra dal carattere internazionale di grandissima qualità.”

La mostra delle tavole originali degli illustratori selezionati, sarà allestita presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento da giovedì 4 maggio, (inaugurazione ore 11.00) e fino al 30 maggio p.v. prenotazioni scolaresche(info@premioletteraturaragazzi.it).

Di seguito l’elenco dei selezionati: Sonia Maria Luce Possentini con il libro L’Estate dei tuffi Orecchioacerbo ed; Francesca Ballarini con il libro L’isola di Axel Primavera ed.; Britta Teckentrup (Berlino) con il libro Il germoglio che non voleva crescere Uovonero ed.; Margherita Travaglia per la copertina di L’esercito degli schiaccianoci San Paolo ed.; Alessandro Baronciani con il libro La linea che separa le cose Mondadori ed.; Armando Fonseca, Amanda Mijangos, Juan Palomino (Messico), con il libro La forma del mare. Poesie di pesci, stelle e sirene Terre di Mezzo ed.; Mélanie Rutten (Belgio) con il libro La foresta tra le due Camelozampa ed; Tanja Esch (Germania) con il libro Otto e il mistero della nuova compagna Edizioni EL; Chiara Fedele per la copertina di Il fiume al contrario Rizzoli ed.; Nora Dasnes (Norvegia)con il libro Nel mio cuore tempesta Mondadori; Marianna Balducci con il libro Nata in via delle cento stelle testidi Federico Taddia Mondadori.

Tre invece i finalisti del concorso: YUKIKO NORITAKE (Giappone)con il libro Due fratelli, una forestaTerre di Mezzo ed.,una riflessione su come scelte diverse portano a modifiche dell’ambiente in cui viviamo; GIANLUCA FOLI, con il libro Le due Frida Notes ed.,un viaggio inquel Messico sognante e violento che l’artista (Frida) riverserà nella sua arte, come balsamo per le sue ferite e RYAN ANDREWS (Giappone), Era il nostro patto Il Castoro ed., il racconto di un’avventura di ragazzi nella “notte più magica dell’anno”, quella dell’Equinozio d’Autunno. il 6 Maggio, giornata in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione, si saprà la classifica finale.

Infine il Premio per la Miglior Narrativa illustrata, va a NEIL PACKER (Londra) con l’albo Unico nel suo genere, l’autore, giàvincitore del Bologna Ragazzi Award 2021, ci racconta una quotidianità che diventa elenco, catalogo sentimentale, narrazione che da privata si fa collettiva e universale.

