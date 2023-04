COMACCHIO: Disturba l’attività del Pronto Soccorso ed aggredisce i Carabinieri intervenuti, arrestato 45 enne comacchiese

Nel corso della notte del 18 aprile 2023 il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Comacchio (Fe) è interventuto, a seguito di varie chiamate pervenute da parte di personale sanitario all’utenza 112, presso l’ospedale “Del Delta” di Lagosanto (Fe), ove S.R. 45 enne del luogo, noto agli uffici di polizia, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche, stava ostacolando il normale svolgimento delle attività di emergenza del pronto soccorso. Una volta giunti sul posto, gli operanti hanno cercato di calmare l’uomo il quale in un primo momento è parso collaborativo, salvo poi scagliarsi con calci e pugni contro i militari, minacciandoli ed ingiuriandoli. Prontamente immobilizzato l’esagitato è stato arrestato e, dopo le formalità’ di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida ed il giudizio direttissimo, avvenuto nella stessa mattinata di martedì. Il Giudice Monocratico del Tribunale estense, dopo con convalida dell’arresto, ha rinviato l’udienza dibattimentale imponendo all’imputato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Comando Stazione Carabinieri di Codigoro (FE).

Mi piace: Mi piace Caricamento...