SOS OSPEDALE: Orgoglio Centese risponde “presente”

Orgoglio Centese risponde “presente” all’invito di partecipazione per la manifestazione di sabato 22 aprile alle 16.30 alla Rocca. Ci identifichiamo in tutte le premesse contenute nell’appello lanciato da tanti cittadini centesi per il tramite del proprio portavoce Marco Gallerani e crediamo che questa manifestazione popolare rappresenti il modo migliore con cui la citta possa e debba fare sentire la propria voce con grande senso di responsabilità e senza divisioni o strumentalizzazioni di bandiera. Ci uniamo all’appello lanciato e chiediamo alla cittadinanza, associazioni di categoria, al volontariato, ai commercianti, agli imprenditori, ai professionisti sanitari e non, alle consulte civiche, alle società sportive e a chiunque abbia a cuore il mantenimento di questo presidio sul nostro territorio di partecipare e di caldeggiare l’evento. Orgoglio Centese ritiene che la sanità sia un bene prezioso e di tutti, per questo sabato ci saremo. Con convinzione e sempre al fianco dei cittadini.

