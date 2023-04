FERRARA: Sorpreso con 10 dosi di cocaina in via Verga, arrestato dai Carabinieri.

Erano le 15:00 di lunedì 17 aprile 2023 quando, una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ferrara, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti in città, ha notato un giovane africano in sella ad una bicicletta percorerre la via Verga, in direzione di via Beethoven. Considerato che la zona è solitamente frequentata da spacciatori e tossicodipendenti, i militari hanno deciso di procedere al controllo del citato ciclista. Nel corso della verifica dei documenti di riconoscimento il giovane, con mossa rapida, ha tentato di darsi alla fuga a piedi, prontamente inseguito e bloccato dai militari. L’uomo, successivamente identificato per E.V.B., Nigeriano 25enne irregolare sul territorio nazionale, noto agli uffici di polizia, giunto in prossimità dell’Hotel Duca D’Este, si liberava di un involucro che custodiva all’interno della tasca del giubbotto, gettandolo nell’aiuola antistante alla struttura ricettiva, ma è stato bloccato dopo qualche metro e il pacchetto è stato recuperato. I militari hanno poi accertato che nell’involucro, di cui il nigeriano si era liberato, erano contenute dieci dosi di cocaina, del peso complessivo di 9 grammi. L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la cocaina sequestrata. L’arrestato dopo essere stato trasferito presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri per le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida ed il giudizio con rito direttissimo. Nel pomeriggio di martedì 18 aprile, presso il Tribunale di Ferrara, si è tenuta l’udienza a carico del giovane ove il Giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto procedersi nei suoi confronti con giudizio direttissimo, rinviando tuttavia l’udienza al 31 maggio p.v., applicando nel contempo all’imputato la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ferrara.

