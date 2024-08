Centese Calcio: Domenica 25 agosto al via la Coppa Italia “Maurizio Minetti” al G&G Stadium

Domenica 25 agosto alle ore 16.30, la Centese Calcio esordirà ufficialmente nella Coppa Italia “Maurizio Minetti”

Domenica 25 agosto alle ore 16.30, la Centese Calcio esordirà ufficialmente nella Coppa Italia “Maurizio Minetti” presso il rinnovato G&G Stadium.

“Al via 72 squadre suddivise in 18 gironi da 4. Passano ai sedicesimi le prime di ogni girone e le 14 migliori seconde. Poi si procederà per eliminazione diretta sino alla finale. Un percorso arduo, ma che consente un’importante posizione nella graduatoria per il ripescaggio nella categoria superiore.”

Il primo avversario della Centese sarà il Casumaro, una squadra solida e ben radicata nel campionato di Promozione. Questa realtà è nota non solo per la sua costanza sul campo, ma anche per le sue numerose iniziative collaterali, che la rendono una società di riferimento tra i dilettanti. Tra i suoi giocatori, spiccano tante figure conosciute, su tutti Giacomo Vinci, figlio dell’ex mister Luca, e altri atleti di spessore come Catozzo, Chinappi, Ginesi, Govoni e Pansini.

Con una rosa al completo e una preparazione accurata, dopo tre amichevoli di pre-season, la Centese è pronta a dare il massimo in questa prima importante sfida ufficiale. L’attesa è palpabile, e il confronto con il Casumaro promette di essere appassionante, offrendo agli spettatori una partita tutta da gustare.

