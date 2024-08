COMACCHIO – LIDO DI SPINA: nuovo giro di vite dei Carabinieri sullo spaccio di cocaina sui Lidi: arrestato giovane albanese sorpreso a sotterrare oltre due etti di cocaina

Continua la stretta dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Comacchio sullo spaccio di cocaina sui Lidi. Questa volta a finire in carcere è stato un 24enne albanese incensurato per detenzione a fini di spaccio di oltre 220 grammi di cocaina.

I fatti risalgono allo scorso venerdì 2 agosto. Nel tardo pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo mentre svolgevano un servizio antidroga in abiti civili hanno notato a Lido di Spina una Fiat Panda con a bordo un giovane che effettuata movimenti sospetti. Hanno deciso di seguirlo fino a quando lo stesso non si è accostato lungo la SS309 Romea nei pressi della pineta di Lido di Spina al confine con il territorio del comune di Ravenna. Quando ha aperto il baule della piccola utilitaria, i Carabinieri sono rimasti di stucco perché lo straniero ha estratto una pala ed una zappa e si è addentrato nella pineta. Attenti a non farsi scorgere, i militari hanno capito a cosa servivano gli attrezzi: per scavare una buca all’interno della quale lo sconosciuto, prima di richiuderla, ha sotterrato due sacchetti di cellophane.

Dopo avere atteso che l’uomo si allontanasse, i militari hanno dissotterrato i due involucri che contenevano sostanza subito riconosciuta come cocaina. Hanno quindi allertato due pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio che poco dopo hanno bloccato l’auto del giovane. A bordo della sua auto, oltre agli utensili citati, i Carabinieri hanno trovato anche 2.500,00 euro in contanti.

Il 24enne incensurato, di origine albanese ed in possesso di regolare permesso di soggiorno in quanto dimorante da anni nella provincia di Siena, è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura di Ravenna, condotto in carcere. Nella mattinata di ieri il G.I.P. ha convalidato l’arresto mantenendo il giovane in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Ravenna.

Spetta ora ai militari della Compagnia di Comacchio indagare sui motivi della presenza dell’arrestato in territorio comacchiese.

COMACCHIO – LIDI: controlli dei Carabinieri nel primo fine settimana d’agosto: stretta su alcol e droga e porto di armi improprie.

In occasione del primo affollato weekend di agosto, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno intensificato i controlli sui Lidi per prevenire le c.d. stragi del sabato sera e gli episodi di “mala movida”.

In particolare l’attenzione è stata rivolta ai giovani automobilisti che, dopo avere trascorso la serata in locali della zona, si mettono alla guida sotto l’effetto di alcool e droghe. In tale contesto un operaio poco più che ventenne di origini venete, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara perché sorpreso durante un controllo a Lido di Spina alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il consentito. La patente gli è stata ritirata.

Poco dopo, invece, un 24enne di origini modenesi, dopo avere visto i militari che gli intimavano l’alt, ha accelerato cercando di scappare: è stato raggiunto e sanzionato amministrativamente.

A Lido delle Nazioni, infine, i Carabinieri del Posto Fisso stagionale hanno denunciato in stato di libertà alla suddetta Procura della Repubblica due giovani, rispettivamente di 20 e 23 anni, sorpresi vicino ad un parco pubblico con una mazza da baseball ed un coltello a scatto, nonché segnalato un 22enne alla Prefettura estense per uso personale di droga poiché controllato a piedi è stato trovato con in tasca alcune dosi di hashish.

Complessivamente i militari hanno controllato 36 veicoli e 49 persone ed elevate sanzioni amministrative per oltre 1.300,00 Euro.

