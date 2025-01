E’ online sul sito della Galleria Vittorio Cevolani (www.galleriavittoriocevolani.it) la mostra fotografica di Cristiano Canali “Il pianeta della solitudine”

La Mostra fotografica dal titolo “Il Pianeta della Solitudine” è composta da venti opere, rigorosamente in Bianco e Nero originariamente in formato 30×40 cm, stampate professionalmente su appositi pannelli in tonalità opaca. La mostra è liberamente ispirata al film Il Pianeta delle Scimmie del 1968, essa ne condivide il senso di solitudine; quindi la ricerca da parte dell’uomo (come centro essenziale dell’universo) di nuovi spazi, portandosi dietro il sogno più ardito che ha. Le foto che riguardano i paesaggi rocciosi sono state fatte alla fine degli anni ottanta (1988) e risultano straordinariamente in tema. La voglia di rinascita si respira in tutto il percorso visivo; dai sassi solitari, fino a giungere a delle persone in carne ed ossa (fotografie realizzate tra il 1989 e il 1993) che rappresentano, come soggetti ed orizzonti ideali, l’intimo animo del fotografo. Gli scatti fatti con pellicola bianco nero sono stati digitalizzati e restaurati, tramite un sofisticato scanner Canon per negativi (9000 F Mark III). Nella parte finale della mostra vi sono alcune foto del 2020 fatte con una moderna macchina fotografica digitale, che completano idealmente il viaggio creativo dell’esposizione. La mostra era stata allestita nell’aprile/maggio 2020 presso la sala espositiva della Biblioteca di Renazzo.

