FERRARA: Aumentano i Carabinieri nella Provincia di Ferrara

Il Comandante Provinciale riceve i militari neo-assegnati.

Nella mattinata del cinque maggio, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, il Comandante Provinciale, Col. Alessandro Di Stefano, ha incontrato i nuovi militari che, a conclusione del 141° Corso Allievi Carabinieri Effettivi dell’Arma dei Carabinieri, sono stati assegnati al territorio della Provincia estense.

Un dispositivo importante, circa trenta uomini e donne provenienti dalle Scuole Allievi di Roma, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria, Taranto e Torino, che andranno a rinforzare i presidi fondamentali dell’Arma, ossia le Stazioni Carabinieri, vero fulcro ed autentica espressione della vicinanza al cittadino.

L’assegnazione, dimostrazione della particolare attenzione del Comando Generale per la Provincia di Ferrara, consentirà non solo di incrementare la presenza dell’Arma nei territori provinciali, ma anche una rimodulazione, secondo criteri di aderenza alle esigenze del cittadino, degli orari di apertura delle caserme, contemperando le necessità della popolazione di poter fruire di Stazioni accessibili nelle fasce di maggiore interesse, con la volontà dell’Arma di proiettare sul territorio il maggior numero possibile di pattuglie, per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di illegalità.

