Ferrara. Infrange i finestrini delle auto in sosta: arrestato ventinovenne

Erano le 20.30 circa di ieri 30 ottobre quando, approfittando del buio e dell’assenza di passanti, un giovane di 29 anni, si è intrufolato nel parcheggio di via del Lavoro, alle spalle della stazione ferroviaria. Dopo essersi aggirato tra le auto, il giovane ha prelevato un estintore tra quelli affissi alle pareti della struttura ed ha iniziato a colpire il finestrino laterale di un’auto in sosta. Dopo averlo infranto e rovistato all’interno del mezzo, lo stesso si è poi diretto verso un’altra autovettura in sosta non aspettandosi di certo quello che sarebbe successo da lì a poco. Dopo aver colpito il finestrino laterale una prima volta infatti, è entrato in funzione un sistema di video ripresa installato sull’autovettura che ha trasmesso in diretta le immagini al proprietario. L’uomo, che in quel momento si trovava al lavoro, si è quindi reso immediatamente conto del tentativo di furto in atto sulla sua vettura ed ha allertato il 112. In pochi minuti, in via del Lavoro sono giunte due “gazzelle” della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Ferrara. I militari, una volta entrati nel parcheggio, hanno udito un forte tonfo. Si trattava del finestrino di una terza macchina su cui nel frattempo il soggetto si era avventato. Notati i militari, il giovane ha tentato di nascondersi tra le altre auto in sosta ma è stato immediatamente raggiunto dai carabinieri e condotto presso il Comando Provinciale di via del Campo. Il ventinovenne, è stato quindi dichiarato in arresto per tentato furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato rimesso in libertà. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. con cadenza giornaliera, in attesa della celebrazione del processo prevista per novembre.

COMACCHIO (FE) loc. Porto Garibaldi.Blocca l’autobus con la bicicletta: 57enne denunciato dai Carabinieri.

È accaduto lunedì pomeriggio a Porto Garibaldi in viale dei Mille: l’autista del bus gli spiega che è contro il regolamento ma lui pretende di salire a bordo con la sua bicicletta.

Un 57enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ferrara dai Carabinieri di Porto Garibaldi per il reato di interruzione di pubblico servizio. Dopo il diniego ricevuto dal conducente della società di trasporto pubblico, ha infatti deciso di bloccare il viaggio a tutti i passeggeri, posizionandosi davanti al mezzo con la bicicletta e interrompendo il servizio di trasporto. Solo con l’arrivo della pattuglia dei Carabinieri l’uomo si è convinto a spostarsi. Il servizio è ripreso dopo circa venti minuti.

Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia in stato di libertà.

LONGASTRINO DI ARGENTA (FE): si spacciano per corrieri di grandi griffe e tentato di sottrarre alcuni colli da una nota azienda. Denunciati due “trasfertisti”.

Due giovani campani, in “trasferta” nel ferrarese, nei giorni scorsi sono stati colti in flagranza dai Carabinieri e denunciati all’Autorità giudiziaria estense per il reato di tentata truffa e falso in concorso.

Secondo uno schema ormai collaudato, che spesso balza agli onori delle cronache, i due hanno contattato una nota azienda di abbigliamento di Longastrino spacciandosi per corrieri incaricati del ritiro di alcuni colli, ma non hanno fatto i conti con il personale dell’azienda che, conoscendo questo modus operandi, ha subito sospettato la truffa ed ha avvertito i Carabinieri.

All’appuntamento per il ritiro della merce, quindi, i due giovani – muniti di furgone con targhe alterate e dotati di magliette e cappellini con i marchi dei più noti corrieri – hanno trovato i militari delle Stazioni di Longastrino e Santa Maria Codifiume, ai quali non solo hanno candidamente ammesso le loro intenzioni truffaldine ma uno dei due fermati ha tenuto anche a presentarsi come noto attore del cast del noto film “Gomorra” del 2008.

