FERRARA: PRESSO LA CASERMA “BRUNO BOLOGNESI” SEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA HANNO PRESTATO GIURAMENTO DI FEDELTÀ

Questa mattina presso la caserma “Bruno Bolognesi”, sede del Comando Provinciale

della Guardia di Finanza di Ferrara, si è svolta la cerimonia per il giuramento individuale

di “Fedeltà alla Repubblica Italiana” per sei militari provenienti dai corsi di formazione.

Davanti al Comandante Provinciale, Colonnello Cosimo d’Elia, un neo Maresciallo (Marco

Monteleone), tre neo Sovrintendenti (Francesco Amato, Beniamino Maiorano e Saverio

Perrone) e due neo Finanzieri (Leonardo Inzerillo e Ruggero Tresca), in forza al Comando

Provinciale, alla Compagnia di Ferrara e alle Tenenze di Comacchio e Codigoro, hanno

prestato solenne giuramento dopo aver positivamente terminato la frequenza dei rispettivi

corsi di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, la Scuola

Alpina di Predazzo (TN) e la Scuola Allievi Finanzieri di Bari.

Con tale cerimonia, i militari hanno rinnovato il proprio impegno a operare, con disciplina

e onore, a tutela della Costituzione e delle leggi per la difesa della Patria e la salvaguardia

delle libere Istituzioni. Il Comandante Provinciale ha inoltre sottolineato come

l’appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza e, in generale lo status di militare,

comportino notevole spirito di sacrificio e abnegazione tali da poter affrontare con

generosità e senso del dovere le diverse difficoltà che il servizio quotidianamente

presenta.

Al termine il Colonnello d’Elia ha formulato ai militari “vivissime felicitazioni”, augurando

loro ogni soddisfazione per le future carriere.

