FORZA ITALIA FERRARA, CENA A PONTELAGOSCURO CON LA SENATRICE STEFANIA CRAXI

Fe, 4 giugno 2024 – Domenica 2 giugno, nel giorno della festa della Repubblica – massima espressione di democrazia e libertà – Forza Italia Ferrara ha trascorso una serata presso il ristorante ‘Da Santo’ a Pontelagoscuro all’insegna del confronto e del dialogo con la senatrice Stefania Craxi, presidente della commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Presenti in sala numerosi amici e sostenitori del partito oltre ai candidati della lista di Forza Italia Ferrara. “Fare una campagna elettorale in questo territorio non è facile ma già 5 anni fa avete dimostrato di essere protagonisti di un cambiamento – dichiara la senatrice Craxi e prosegue-. Lancio un appello alla futura amministrazione di intitolare un luogo pubblico a Bettini Craxi affinché anche a Ferrara ci sia un ricordo in suo nome.” Si unisce il candidato nella lista di Forza Italia Pasquale Claps di area socialista: “Ti ringraziamo per essere sempre presente e pronta a supportarci sul territorio. Accogliamo la tua richiesta e come Forza Italia porteremo avanti questa tua proposta affinché una via o una piazzetta venga intitolata a Bettino Craxi.”

