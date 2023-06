GDF FERRARA: 77° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA – LA CASERMA “BRUNO BOLOGNESI” SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI FERRARA S’ILLUMINA CON IL TRICOLORE NAZIONALE

In occasione delle iniziative celebrative per la ricorrenza del “77° Anniversario

della proclamazione della Repubblica”, la facciata della Caserma della Guardia

di Finanza di Ferrara, intitolata al “Finanziere Bruno Bolognesi”, viene illuminata

con il tricolore della bandiera italiana.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione con “Ferrara

Tua spa”, assume quest’anno una valenza ancor più significativa, in ragione

del particolare momento che la nostra regione sta attraversando a causa

dell’emergenza alluvionale.

E’ proprio il tricolore quale simbolo dell’Unità Nazionale, a esprimere e

raccogliere i sentimenti di vicinanza di tutti gli italiani verso coloro che stanno

vivendo in condizioni di estrema difficoltà.

