LETTERA AL DIRETTORE: a proposito della comunità per minori a Renazzo

Buongiorno Direttore,

le scrivo perché mi sono stancato di leggere inesattezze sulla comunità per minori a Renazzo aperta da poco.

Premetto una cosa, la persona che scrive non è favorevole alla struttura, avendo parlato con amici Carabinieri (che non prestano servizio a Cento) mi è stato confermato che una struttura del genere porta solo guai.

Ma, e scrivo ma, c’è un punto importante che nessuno dice. Il centro minorile non è pubblico, è privato. Privato. Quindi, se una struttura è privata per aprire non necessita di approvazione pubblica.

Il Sindaco e la giunta quindi come possono intervenire in merito? Semplice, non possono!

La cooperativa per minori ha fatto domande pubbliche, ha rispettato le leggi (se hanno aperto le hanno rispettate) e ha presentato tutti i documenti necessari.

Facciamo un paragone, questo centro minorile ai sensi della legge è come una azienda privata che produce beni. Un sindaco può dire: “no tu non apri?” Si creerebbe un grosso conflitto di interessi.

Quindi agli esponenti politici e che gravitano intorno alla politica che chiedono con insistenza al Sindaco e al Vicesindaco di intervenire, lo sapete anche voi, non interverranno! E anche se fosse al comando un sindaco di CDX tutti muti e pedalare. Una società privata non può essere intaccata.

Quindi, quale soluzione? L’unica soluzione rimane la burocrazia, e sappiamo tutti che l’Italia ne ha parecchia. Riuscirà la burocrazia a chiudere questo centro sciagurato? Chissà.

Per il momento il sindaco ha firmato una ordinanza d’urgenza per fare chiudere il centro per impianto elettrico fuori uso (e si può leggere tutto sull’albo pretorio).

una cosa che non mi torna è, perché sulla delibera del sindaco non si fanno i nomi della proprietà ma si usa Soggetto 1? Si hanno paure di ritorsioni?

Detto ciò, non mi sarei mai aspettato di dire: viva la burocrazia italiana, speriamo che trovi un appiglio per chiudere questo centro minorile.

Lasciate fuori la politica perché nulla può fare, che sia di destra sinistro o centro.

Lettera firmata.

