LETTERA dei Genitori degli Atleti della Scuola Calcio Centese Livello 3: “Strumentalizzazioni? Salatiello non ha compreso la ragione del nostro impegno”

E’ doveroso fare un riscontro alle dichiarazioni rilasciate dal Vice Sindaco Salatiello dopo che noi Genitori degli Atleti della Scuola Calcio Centese Livello 3 abbiamo letto che, a Suo dire, “facciamo strumentalizzazioni”.

Ci consta sapere che la strumentalizzazione sia una attività che ha lo scopo di raggiungere un obiettivo che può essere illegittimo o non dovuto o non meritevole o denigratorio per altri.

Ritiene il Vice Sindaco Salatiello che noi Genitori facciamo strumentalizzazione in nome dei nostri figli e di tutti gli atleti della Centese? Ritiene questo?

Ma poi per quale fine e/o utilità?

Cosa sono valsi tre incontri in presenza presso la Sala Consigliare nell’arco del presente anno e due lettere pubblicate che riteniamo aver scritto in modo limpido nel contenuto?

Ancora non è chiaro che vogliamo solo e semplicemente che gli atleti della Centese (ossia bambini ed adolescenti) possano praticare lo sport preferito e scelto in modo dignitoso?

L’abbiamo ribadito più volte, ma, probabilmente, non è ancora chiaro: noi genitori NON facciamo politica e NON vogliamo la tutela dei diritti dei nostri atleti a discapito dei diritti di altri atleti del settore calcio ed altri sport.

A riprova di tanto non abbiamo alcuna difficoltà a dare merito all’amministrazione in carica (e diamo merito e plauso!) di aver, intanto, scritto un Regolamento per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Cento colmando un vuoto normativo annoso ed, in ultimo, adottato il 15 dicembre 2023 una delibera con cui si pianifica un intervento nel settore sportivo cittadino che dovrebbe dar corso nel giugno del 2024 a dei lavori che dovrebbero risolvere alcune problematiche anche del settore calcio e, quindi, risolvere disagi e carenze anche per gli atleti della Centese.

Tuttavia, il Vice Sindaco non ha risposto al quesito principale posto da noi genitori: l’esatta applicazione del regolamento della gestione degli impianti sportivi comunali dati in affidamento in essere nel comune di Cento elaborato ed introdotto da questa amministrazione in carica.

Non ha risposto, anche, al secondo quesito che riguarda “la voce che gira” secondo cui la società affidataria di Corporeno abbia chiesto ed ottenuto dall’amministrazione un aumento della tariffa di affitto del campo affidato rispetto all’importo stabilito dal regolamento comunale. La risposta è rilevante perché, se confermata questa voce, vorrà dire che, evidente, il regolamento può essere modificato e possono, quindi, essere introdotte le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del medesimo regolamento.

Una risposta a detti quesiti si ritiene sia assolutamente importante e significativa (e non certo strumentalizzante!) perché si vuol comprendere se sino a giugno 2024 i campi dello Spallone, del Percorso Vita e di Corporeno la domenica mattina continueranno ad essere inutilizzati e vuoti e se la Centese deve ancora far giocare ai propri atleti che disputano i campionati provinciali e regionali le “partite in casa” del girone di ritorno che inizia a gennaio 2024 a Pieve di Cento, ad Argelato ed a San Giovanni in Persiceto.

Gli atleti di diverse categorie della Centese devono già recuperare diverse partite di campionato rimandate per la impraticabilità del campo di gioco decretata dall’arbitro (direttore di gara) la mattina all’orario previsto per l’inizio della partita il che significa che le squadre sono già in campo, la squadra avversaria proveniente da altri paesi e città della provincia o della regione ha già fatto il viaggio per raggiungere Cento con notevoli disagi per atleti e famiglie che devono poi ritornare a Cento per fare la medesima partita ma “in tempi migliori”.

Il punto è questo e speriamo che questa sia la volta buona per comprendere il nucleo della problematica sollevata perché non vi sono altre ragioni ed altri intenti.

Attendiamo un riscontro che, però, sia in linea con la esatta problematica sollevata ed anche in breve tempo perché il girone di ritorno dei campionati provinciali e regionali degli atleti inizia a gennaio 2024 ossia tra qualche settimana F.to Genitori degli Atleti della Scuola Calcio Centese Livello 3

