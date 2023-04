MESOLA: denunciato un 42 enne trovato al bar in orario di lavoro di pubblica utilità

Nella mattinata del 31 marzo, i Carabinieri della Stazione di Mesola hanno denunciato alla Procura di Ferrara un 42enne del posto per i reati di falso ideologico e violazione degli obblighi imposti dai lavori di pubblica utilità.

Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno infatti notato l’uomo, comodamente seduto in un bar della frazione di Bosco Mesola con tanto di gilet rifrangente, il quale doveva invece essere al lavoro dovendo svolgere, in luogo di una sentenza di condanna di 4 mesi reclusione inflittagli nel 2019 dal Tribunale di Ferrara per guida in stato di ebbrezza, oltre duecento ore in lavori di pubblica utilità svolgendo pulizia strade, verde pubblico e piccole manutenzioni per conto del Comune di Mesola.

Nella circostanza veniva inoltre trovato in possesso di un cartellino, fornitogli dal citato Ente locale, per documentare le ore prestate che segnava come già svolte le ore lavorative della giornata.

