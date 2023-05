NUOTO: Vittoria Vandini nella Rappresentativa Giovanile Emilia-Romagna e conquista il pass per I Campionati Nazionali

Domenica 30 Aprile a San Marino si è conclusa la prima esperienza con la Rappresentativa giovanile FIN Emilia-Romagna di Vittoria Vandini, atleta NS Emilia gruppo di Cento, dove assieme ai migliori giovani atleti della regione hanno partecipato al 12° Meeting Squalo Blu .

La Rappresentativa giovanile regionale è composta dai migliori nuotatori e nuotatrici della categoria Ragazzi in Emilia-Romagna, selezionati dal Comitato Regionale FIN Emilia Romagna sulla base dei risultati ottenuti ai Criteria Nazionali Giovanili 2023, svoltisi ad inizio dello scorso Aprile. Tra loro è stata scelta la nuotatrice del gruppo centese della NS Emilia Vittoria Vandini, assieme alle due compagne di società del gruppo di Ferrara Giorgia Bassi e Matilde Desiderio.

Se la convocazione in sé è un successo sicuramente di nota, la medaglia d’oro conquistata nei 100 Farfalla e il risultato cronometrico segnato hanno valso il pass per i Campionati Nazionali in programma a Roma il prossimo Agosto.

“Ottenere l’accesso ai Campionati Nazionali al primo appuntamento in vasca lunga della stagione è un ottimo risultato per la squadra, per di più se si considera che lo hanno ottenuto anche le le due compagne di Vittoria a San Marino (ndr Giorgia Bassi e Matilde Desiderio). L’accesso alle Finali Nazionali consente di spostare la prospettiva della preparazione ma, questo non deve rallentare il desiderio di migliorarsi.” afferma Alessandro Pilati, Tecnico Allenatore NS Emila del gruppo di Cento. “Il mio desiderio ora che anche altre ragazze della squadra migliorino e perché no, possano accedere all’appuntamento ad Agosto a Roma”, conclude Pilati.

