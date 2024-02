PORTUENSE: aggredisce l’anziana madre, arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio del primo febbraio i Carabinieri della Stazione di Voghiera hanno arrestato un uomo italiano di 43 anni, residente nel portuense, per maltrattamenti in famiglia.

I militari sono intervenuti presso la sua abitazione, ove era stata segnalata una violenta lite, trovandolo intento ad aggredire l’anziana madre convivente, una vedova pensionata di 77 anni.

Dopo aver interrotto la violenta aggressione, ricostruito i fatti e riscontrato altri simili e recenti episodi, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia, reato per il quale era già stato condannato anni addietro.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma portuense fino alla mattinata del 3 febbraio, quando i Carabinieri lo hanno condotto dinanzi al Giudice del Tribunale estense, che ne ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.

