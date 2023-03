Santuario della Beata Vergine della Rocca: pellegrinaggio di quaresima

Di Marco Cevolani

Sabato 25 marzo si celebra l’annunciazione del Signore e i Frati Cappuccini organizzano un pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio. Il programma è piuttosto nutrito e interessante: ore 7 partenza dalla Pandurera, a seguire arrivo previsto alle ore 11 per la Celebrazione della Santa Messa. Dopo il pranzo e un momento riservato per le devozioni personale alle ore 16 è previsto un incontro con il Cardinale albanese Ernst Simoni, creato cardinale da Papa Francesco nel 2016 dopo aver sentito la sua storia di prigionia ai tempi del comunismo ateo. Il rientro a Cento è previsto per le ore 19:30

