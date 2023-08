TUMORE DELLA MAMMELLA: PERCORSO DIAGNOSTICO SEMPRE PIÙ STRUTTURATO

Una nuova Breast unit ed una nuova unità operativa di Chirurgia senologica. Articolazioni organizzative che rientrano per la gran parte nel Dipartimento ad Attività Integrata di Onco-Ematologia diretto dal professor Antonio Frassoldati e che sono legate alla diagnosi, cura e assistenza di chi affronta un tumore al seno.

Create nell’ambito del percorso di unificazione delle due Aziende sanitarie ferraresi, hanno l’obiettivo di rispondere nel modo più appropriato e proattivo possibile alle persone colpite da tale patologia.

In provincia di Ferrara nel 2022 le donne che hanno aderito al programma di Screening mammografico si attestano al 70,72% della popolazione femminile tra i 45 ed i 74 anni, mentre le donne che hanno effettuato un intervento chirurgico per tumore della mammella presso l’Ospedale Sant’Anna di Cona sono state 361.

Il Centro di Senologia (Breast Unit). Il Centro si caratterizza per la presenza di un percorso unitario, multidisciplinare e provinciale, che va dal protocollo di indagini diagnostiche per la diagnosi precoce, agli approfondimenti diagnostici, alla riabilitazione post-operatoria, fisica e psicologica, ai controlli nel lungo periodo (follow-up), compresa la gestione del rischio ereditario.

Per svolgere tali attività il Centro si compone di personale dedicato alla diagnosi e al trattamento della patologia mammaria e che afferisce a varie unità operative: Screening Oncologici, Diagnostica senologica, Anatomia patologica, Genetica medica, Chirurgia senologica, Chirurgia plastica, Oncologia clinica, Radioterapia oncologica, Medicina Nucleare, Cure Palliative, ma anche Case Management, Data Management, Psico-oncologia, Nutrizione clinica, Cure palliative e consulenze specialistiche nelle diverse discipline, tra le quali di particolare rilevanza quella riabilitativa.

La Breast Unit, è dislocata presso la sede di Cona per l’attività chirurgica, il secondo livello diagnostico, l’Oncologia medica, la Radioterapia, la Medicina Nucleare, l’Anatomia patologica, la Psico-oncologia e presso le altre strutture sanitarie pubbliche provinciali per le sedi diagnostiche radiologiche, i Day-Service terapeutici e gli Ambulatori oncologici, il Centro Screening Mammografico, la Genetica medica, la Riabilitazione territoriale, le Cure Palliative.

Tra le articolazioni organizzative che compongono il Centro di Senologia della provincia di Ferrara, la nuova unità operativa di Chirurgia senologica. Si tratta di una delle nuove chirurgie specialistiche istituite (con autorizzazione regionale) finalizzate a qualificare sempre di più l’offerta chirurgica nel Ferrarese. La Struttura diretta dal professor Paolo Carcoforo è già operativa presso l’Ospedale di Cona.

Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdtas) della mammella contempla anche l’utilizzo di telemedicina ed uno stretto rapporto di collaborazione col mondo del volontariato, puntando ad ampliare l’adesione della popolazione target agli screening oncologici e quindi a garantire la massima equità d’accesso e pari opportunità di trattamento a prescindere dal “punto d’accesso” di ogni paziente. Il rapporto con le persone seguite ha una grande valenza all’interno del PDTAS, che punta ad assicurar loro una gestione appropriata e personalizzata della patologia garantendo la discussione e condivisione di ogni scelta terapeutica e a raggiungere, per quanto possibile, la soddisfazione del paziente.

Tra gli obiettivi specifici che si intende perseguire vi sono l’ulteriore riduzione dei tempi tra sospetto clinico e indicazione terapeutica, dei tempi per l’intervento e per le procedure oncologiche e radioterapiche, l’integrazione della gestione degli aspetti psico-sociali e riabilitativi, l’integrazione con la rete delle cure palliative nella malattia avanzata, il miglioramento della sopravvivenza a 5 anni e la percezione del paziente sulla propria esperienza di cura.

Il Centro di Senologia della provincia di Ferrara sta lavorando per candidarsi alla prestigiosa certificazione Eusoma, riconoscimento rilasciato dall’European Society of Breast Cancer Specialists, massimo organismo scientifico europeo che si occupa del tumore al seno. Tale certificazione attesta l’elevata qualità degli interventi diagnostici e terapeutici dei Centri soprattutto in relazione all’integrazione e multidisciplinarietà della cura e dell’assistenza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...