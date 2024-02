VISITA ALLA PARTECIPANZA AGRARIA DELL’EUROPARLAMENTARE ALESSANDRA BASSO (LEGA-ID): “PATRIMONIO DA SOSTENERE”

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

“È una realtà da sostenere e salvaguardare la Partecipanza Agraria di Cento, che contribuisce a tener viva e consolidare la tradizione rurale del territorio”. Lo ha rimarcato l’europarlamentare Lega-ID Alessandra Basso, al termine della visita condotta insieme a Luca Cardi, segretario della Lega di Cento, e al consigliere comunale Alex Melloni, accolta dal presidente Massimiliano Borghi e dal suo staff.” Con le sue regole secolari, la Partecipanza non solo rappresenta un patrimonio identitario, per il forte legame col territorio e con la sua storia di persone e di luoghi, ma costituisce una grande risorsa – ha rimarcato l’eurodeputata -. Riveste infatti un ruolo fondamentale dal punto di vista sia economico, per il supporto alla nascita di attività principalmente agricole, ma non soltanto, sia ambientale, per le iniziative di recupero paesaggistico e faunistico. Le politiche europee, che molto devono ripensare del loro approccio con l’agricoltura, come stiamo toccando con mano in questi giorni, devono anche tenere conto di queste realtà, oltre che come patrimonio storico e civico, anche per il loro importante ruolo nel curare e vigilare le terre e le loro capacità di generare valore per il territorio”.

