⚠MISSING: Si cerca attivamente un uomo che da ieri è scomparso da Pieve di Cento

Da ieri sera sono in corso le operazioni di ricerca del nostro Luigi Melloni (Dorelli). La Prefettura ha attivato le operazioni di ricerca seguendo il Protocollo nazionale di ricerca di persone scomparse. Sono state attivate tutte le forze competenti: Carabinieri, Vigili del Fuoco (con il coinvolgimento di squadre speciali compresi sommozzatori), Polizia Locale, Protezione Civile con il nostro gruppo ANA. Il coordinamento delle operazioni è affidato al Comando Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto che sta tenendo costantemente i rapporti con la Prefettura. In seguito ad ulteriori approfondimenti confermiamo che si è allontanato a piedi ma rettifichiamo gli abiti che Luigi indossava: ovvero pantaloni corti beige e camicia bianca con scacchi rosso e blu.

Continuano incessantemente le ricerche per ritrovare Luigi Melloni (da tutti conosciuto come Dorelli) di cui purtroppo non abbiamo ancora notizie. Tutte le istituzioni sono state allertate e le Forze dell’Ordine, insieme a Protezione Civile, all’Associazione nazionale Alpini e tanti volontari, stanno perlustrando il territorio. Invitiamo tutti all’attenzione e in caso di avvistamento ci raccomandiamo di contattare subito il 112.

