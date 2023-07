‘Avviso pubblico per la ricerca di proposte da realizzare nel cartellone Eventi collaterali della Fiera di Cento 2023’

” L’Amministrazione Comunale, al fine di realizzare un cartellone di iniziative concomitanti con la Fiera di Cento 2023 da ambientare sul palco presso il Piazzale della Rocca in orario pomeridiano e serale, indicativamente dal 1 al 12 settembre 2023, ha pubblicato un Avviso volto a raccogliere proposte da parte delle differenti realtà del territorio, per porre in essere spettacoli musicali, teatrali, esibizioni, dimostrazioni sportive e rappresentazioni/performance di intrattenimento varie che possano animare il centro storico ed agire come elemento propulsivo dell’evento fieristico.

L’Amministrazione si impegna a garantire, a supporto delle iniziative selezionate, la fornitura del Palco presso il Piazzale della Rocca, del service tecnico audio e luci, della documentazione tecnica necessaria e la presa in carico di eventuali diritti SIAE.

Le proposte possono essere presentate da tutte le realtà del territorio, quali associazioni culturali e/o sportive, Enti del terzo settore, istituti scolastici e compagnie teatrali entro venerdì 28 luglio 2023 ore 12,00 mediante compilazione dell’apposito modulo e spedizione tramite le modalità indicate nell’avviso.

“Tramite questo Avviso – sottolinea Silvia Bidoli assessore alla Cultura – il Comune prosegue il suo percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio immateriale di usi e costumi ormai da tempo radicati della comunità centese e che hanno la massima espressione in tutte le realtà aggregative del territorio. Il Comune si pone dunque al loro fianco, dando il supporto necessario a esibirsi in uno dei momenti di massima attenzione per l’intera comunità, ovvero nel periodo della Fiera di Cento che arriva quest’anno alla sua 439° edizione. Certa della risposta del territorio centese, che da sempre crede ed è parte costituente di questo momento, invito tutte le realtà interessate a inviarci le loro proposte.”

