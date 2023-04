L’associazione Giulia odv in visita alle Taddia

di Anna Zarri

Mercoledì 19 aprile le classi quarte e quinte del settore servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale hanno conosciuto una bellissima realtà di Ferrara: l’associazione di volontariato Giulia ODV nata per l’assistenza dei minori colpiti dalle più gravi patologie neoplastiche. L’incontro, organizzato dalla professoressa Marvelli, ha avvicinato i ragazzi a un tema, quello delle malattie oncologiche pediatriche, e ha fatto conoscere agli studenti presenti medici e volontari che mettono a disposizione il loro tempo per far fronte alle esigenze dei piccoli pazienti. Il nome dell’associazione è legato a quello della figlia del presidente, Giulia, nata nel 1990 con una disabilità neuromotoria molto grave e venuta a mancare nel 2005: i volontari che l’avevano assistita hanno così deciso di creare una rete di sostegno a tutte le famiglie con figli malati oncologici o affetti da diverse disabilità. Molta importanza viene data alla psico – oncologia per comprendere quelle che sono le necessità e i bisogni legati alle patologie oncologiche; oltre a ciò vengono promossi laboratori di teatro, musica, canto e arte per “curare l’anima” e alleviare le sofferenze dei piccoli malati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...