LETTERA AL DIRETTORE: “Il dormitorio…all’improvviso”

leggi l’articolo dopo la pubblicità

Buongiorno direttore,

Passeggiando nella zona dove abito, ho notato che è già in essere il cantiere per “demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico” della struttura alle spalle della bocciofila.

Consultando la delibera comunale apposta sul cartello di cantiere, si evince che la destinazione di questo immobile sarà la stazione di posta, per dirla in breve…il dormitorio.

Quelle che prima era solo voci, si trasformate in realtà!

Ora, il tema è questo: una cittadina come Cento, è pronta ad un impatto del genere? Di questa importante novità non sarebbe stato giusto comunicare ai cittadini l’iter, anche con incontri partecipati proprio per fugare dubbi e timori? Come mai l’amministrazione (che io ho votato sperando in in cambiamento) molto attiva su social, ha pubblicizzato altri cantieri mentre questo è passato sotto silenzio?

La verità è che, a fronte della cifra investita, e senza ulteriori informazioni si presta il fianco ad inevitabili critiche e soprattutto non si coinvolge la cittadinanza in importanti scelte che impattano anche sugli equilibri sociali.

Grazie e buon lavoro.

Alessandro Esposito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...