LETTERA AL DIRETTORE: “La notizia della chiusura di “Cento x Cento” mi lascia profondamente colpito e dispiaciuto”

caro Direttore,

ho lavorato per quindici anni a Cento, e anche se risiedo a Ferrara ho un forte legame con la vostra città, che ho imparato poco per volta a conoscere e ad apprezzare.

La notizia della chiusura di “Cento x Cento” mi lascia profondamente colpito e dispiaciuto: è una perdita grave per la società civile, indipendentemente dall’orientamento politico o dalle proprie convinzioni.

Un abbraccio a Mirco Gallerani, che sono certo troverà con la consueta energia, il modo per continuare a essere una voce forte e libera della città del Guercino. Un saluto e un augurio ai miei tanti amici centesi, che hanno purtroppo di fronte tempi duri, che nessuna propaganda può ammorbidire, nemmeno gli “house organ” della propaganda municipale: i gamberi, purtroppo, da sempre vanno a marcia indietro…



Andrea Rossi Ferrara

