Ripristinato l’antico fossato della Rocca?

Di Marco Cevolani

Le piogge dei giorni scorsi hanno lasciato una sorta di piccolo laghetto artificiale nella depressione del terreno che una volta era il fossato della Rocca; qualcuno, con ironia, si chiede se questa casualità non possa tornare utile: il piazzale antistante l’imponente costruzione medioevale è una landa desolata e magari questo piccolo specchio d’acqua potrebbe costituire una sorta di “punto di interesse” per i turisti o, visto che va di moda, un modo per incrementare la biodiversità del luogo. Tuttavia è bene agire tempestivamente, non che si chieda di prosciugare il fossato, ci penserà il tempo, ma almeno di ripulirlo, visto che sta già diventando un “cestino” a cielo aperto per i rifiuti dei passanti.

