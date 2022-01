San Giovanni in Persiceto: Una donna di 33 anni, Veronica De Micco, muore in un frontale

San Giovanni in Persiceto: Tragedia nel Bolognese. Una donna di 33 anni, Veronica De Micco, di San Giovanni in Persiceto, è morta in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Sant’Agata Bolognese, all’incrocio semaforico della frazione Maggi a Sant’Agata. La notizia la riporta Il Resto del Carlino in un articolo di PIERLUIGI TROMBETTA (link all’articolo)

La vittima è una giovane barista, mamma di due bimbi. Lavorava al Caffè al Teatro in via Rambelli, nel centro storico di San Giovanni. In tarda mattinata intorno alle 13, la donna si trovava alla guida della sua automobile, una Seat Ibiza, nella frazione di Maggi di Sant’Agata, e stava percorrendo via Montirone. Quando all’incrocio semaforico con via Malmenago si è scontrata contro un’altra automobile, una Nissan Qashqai, sempre condotta da una donna. Nell’urto, molto violento, è stato anche abbattuto il palo semaforico posto all’incrocio.

Nello schianto – i carabinieri, intervenuti sul posto, stanno appurando chi delle due automobiliste non ha rispettato il semaforo rosso – la Seat Ibiza è finita fuori strada e la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo. Nello scontro ad avere la peggio è stata la barista, mentre la conducente della autovettura,

una ragazza di 26 anni residente a Castelfranco Emilia (Modena), è rimasta ferita in maniera non grave. I sanitari del pronto intervento, constatato le condizioni di estrema gravità della trentatreenne, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto, dove però è morta poco dopo.

Anche la 26enne è stata portata in ospedale in condizioni di bassa gravità.

